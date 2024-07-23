ЮАР не перестанет призывать участников конфликта на Украине к переговорам

Южно-Африканская Республика не перестанет призывать участников украинского конфликта к переговорам, которые должны помочь достигнуть честного и прочного мирного решения. Такое мнение в местном парламенте озвучил президент Сирил Рамафоса.

Руководитель также заявил, что африканская страна, как и прежде, продолжит принимать участие в форумах, которые посвящены цели достижения мира. В том числе речь идет о мероприятиях, организованных при содействии украинской стороны. Напомним, что в середине июня представители ЮАР не стали подписывать итоговый документ на прошедшей в Швейцарии конференции по Украине. Подобным образом поступили еще несколько стран. Среди них также оказались Саудовская Аравия и Бразилия.

Ранее мы писали о том, что Киев боится сложностей, которые возникнут в случае избрания на должность президента США Дональда Трампа. В первую очередь украинцев волнует вероятность уменьшения объемов оказываемой военной помощи.