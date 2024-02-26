Юлия Высоцкая отказалась возвращаться в Россию

«Королева кулинарии», актриса и ведущая Юлия Высоцкая не планирует жить в России, а после посещения райских островов это и вовсе, как оказалось, не для нее. Об этом сообщает издание «Утро.ру» .

Юлия Высоцкая давно проживает в Европе, но приезжает на работу в Москву. В Тоскану ее перевез муж Андрей Кончаловский, и оттуда пара катается в другие уголки планеты. Недавно актриса и режиссер укатили на Мальдивы, которые поразили актрису своей красотой. Она была шокирована чистотой вод, доступностью любых блюд в ресторанах, а также симпатичными бунгало. По словам Высоцкой, ей совсем не хочется возвращаться ни в один из своих домов.

Напомним, что у Высоцкой есть работа в Театре имени Моссовета. Помимо этого она вела кулинарные курсы и мини-шоу, но из-за миллионных убытков была вынуждена закрыть «Кулинарную студию».

Ранее сообщалось, что 50-летняя Высоцкая показала честное фото без фильтров и макияжа.