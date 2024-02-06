Юлия Высоцкая показала «честное» фото без фильтров и макияжа

Проживающая в Тоскане Юлия Высоцкая загрустила и опубликовала на обозрение селфи, где не применяла фильтры. Лицо ведущей было очищено также и от косметики, что удивило поклонников, пишет портал «Дни.ру» .

Популярная телеведущая активно ведет личный блог, рассуждая о главном, показывая свою жизнь и фотографии. Недавно Высоцкая показала, как едет в машине. При этом она собралась куда-то без макияжа. Выражение лица Юлии соответствовало ее настроению, а под него она подобрала и серо-черный образ.

«Так грустно, что хочется курить», — подписала снимок знаменитость.

Фото: [ соцсети Юлии Высоцкой ]

Кажется, что даже солнце в Тоскане не радует теледиву.

Известно, что супруга Андрея Кончаловского не живет в России давно. Ведущая запускала свой проект «Кулинарные путешествия Юлии Высоцкой», что когда-то приносило ей солидный доход за рубежом. Однако фирму «Кулинарная студия» ведущая закрыла из-за убытков.

Ранее сообщалось, что Юлию Высоцкую заподозрили в отказе от России. По этой причине ее раскритиковали в сети хейтеры.