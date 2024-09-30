Юрий Денисов раньше срока ушел с поста председателя правления Мосбиржи

С поста председателя правления Московской биржи уходит Юрий Денисов. Как сообщает ТАСС, по решению наблюдательного совета он прекратит выполнять свои обязанности с 30 сентября 2024 года.

Пока будут искать нового руководителя и до принятия решения о его назначении, во главе Московской биржи встанет Виктор Жидков. По этой причине, наблюдательный сoвет Национального расчетного депозитария 1 октября рассмотрит вопрос об освобождении Жидкова с должности главы структуры.

Ранее сообщалось о том, что сельский житель пытался заработать на инвестициях, но прогорел. Потерпевший хотел улучшить свое финансовое положение, а в итоге влез в очень большие долги.