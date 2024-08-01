Юрий Дудь* пожаловался Артемию Лебедеву на наглых карманников из Европы

По словам иноагента, в Европе жить неспокойно, в том числе из-за любителей чужого имущества, которые могут украсть тот же смартфон прямо на ходу. При этом преступления совершают не мигранты, а обычные на вид люди. Разочаровала интервьюера и местная кухня. В легендарных европейских ресторанах подают блюда, вкусовые качества которых не оправдывают ожидания взыскательных гостей. Он также признался, что в России ему было безопаснее и вкуснее.

Ранее сообщалось о том, что Артемий Лебедев дал Юрию Дудю трехчасовое интервью. Собеседники, среди прочего, обсудили специальную военную операцию, теракт в «Крокус Сити Холле», гибель Евгения Пригожина и другие темы, которые интервьюер посчитал важными в сегодняшних реалиях.

*физлицо, выполняющее функции иностранного агента.