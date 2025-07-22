Юрию Дудю грозит до пяти лет тюрьмы

Юрию Дудю* грозит до пяти лет лишения свободы по уголовному делу о нарушении закона об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости.

Блогер и журналист Юрий Дудь может получить до пяти лет тюрьмы по обвинению в неисполнении обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах.

Следствие считает, что Дудь целенаправленно собирал сведения о военной деятельности России, которые могли быть использованы против безопасности страны. Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ, где максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что блогера заочно арестовали и объявили в международный розыск.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.