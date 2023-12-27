Юрист Жорин считает, что Ивлеева должна бояться возбуждения уголовного дела

Российский адвокат Сергей Жорин считает, что блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой следует бояться не миллиардного иска из-за «голой вечеринки», а реального уголовного дела, которое может быть заведено на нее после налоговой проверки.

Таким мнением он поделился в интервью РИА Новости. Он считает, что вероятность удовлетворения коллективного иска стремится к нулю. Жорин заявил, что история с иском является выражением позиции в отношении прошедшего мероприятия.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в отношении Ивлеевой началась налоговая проверка. Она заявила, что проверка имеет шансы завершиться уголовным делом в отношении блогера, по которому ей грозит до пяти лет лишения свободы из-за легализации доходов.

В ночь на 22 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка, организованная Ивлеевой. Мероприятие носило закрытый характер, а вход на него, по данным СМИ, стоил один миллион рублей. Дресс-код вечеринки заключался в «голом образе» – ее участники были минимально одеты.

В соцсетях распространились фотографии и видео с этого мероприятия. Сама Ивлеева в своих соцсетях выкладывала материалы. На вечеринке были замечены Ксения Собчак, Лолита, Дима Билан, Филипп Киркоров, а также другие российские знаменитости.

Мероприятие вызвало резонанс среди общественности. Люди выразили недовольство и заявили о недопустимости проведения таких вечеринок в период специальной военной операции. Позже с официальным комментарием выступила сама Ивлеева, которая извинилась за «голую вечеринку». Также видеообращения записали Киркоров, Собчак, Лолита.

СМИ отмечали, что после этого мероприятия концерты некоторых исполнителей, в частности Лолиты и Киркорова, начали отменять, а также исключать звезд из числа участников новогодних шоу.