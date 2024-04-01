Южная Корея внедрит ИИ в вооруженные силы

В Южной Корее в вооруженные силы будут внедрять ИИ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад министерства обороны азиатской страны.

1 апреля состоялось открытие Центра ИИ в сфере обороны в Институте научных исследований в сфере обороны. Как заявил генерал-лейтенант южнокорейской армии в отставке, а ныне министр национальной обороны Син Вон Сик, интеллектуальный центр позволит создать мощную в научно-техническом отношении армию. Он добавил, что Южная Корея займется выстраиванием обороны, которая будет иметь подавляющие возможности.

Руководитель отдельно подчеркнул, что созданный центр должен стать местом, где хотят собрать все научно-технические и исследовательско-конструкторские новшества в области ИИ. Всего там будут трудиться около 100 одних из лучших жителей страны. Среди них окажутся ученые из гражданских НИИ, а еще кадровые военные. Упор планируют делать на работающих на ИИ беспилотниках, внедрении искусственного интеллекта в войска и переносу гражданских разработок в войска. Например, в ближайших планах с помощью ИИ улучшить условия военной службы.

Ранее мы писали о том, что военные России нанесли удар по пункту дислокация наемников, который находился в районе Харькова.