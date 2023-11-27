Южная Осетия осталась без электроснабжения из-за непогоды

Как информирует ТАСС со ссылкой на ГУП «Энергоресурс — Южная Осетия», соседнее с Россией закавказское государство полностью обесточено, жители сидят без света.

Отмечается, что причиной блэкаута в республике стало аварийное отключение линий электропередачи из соседней Северной Осетии, запитывавшей регион полностью.

«Из-за ураганного ветра, который бушует в Северной Осетии, произошло аварийное отключение линий электропередачи, по которой в Южную Осетию поступает электроэнергия», — говорится в сообщении.

Напомним, из-за обрушившейся непогоды на Крымский полуостров порядка 500 тыс жителей оказались без света. Восстановительные работы планируется начать не раньше полуночи, когда ветер ослабнет. Понедельник, 27 ноября, объявлен в Крыму выходным днем.

Кроме того стало известно, что в Крыму из-за стихии экстренно перекрыты участки дорог между селом Морское и городом Судак на Южном берегу Крыма, а также в Сакском районе между поселками Митяево и Трудовое.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал о пострадавших в городе из-за непогоды и добавил, что, согласно прогнозам синоптиков, пик шторма в регионе еще не пройден.