К 2032 году БАМ должен стать полностью двухпутным

К 2032 году Байкало-Амурская магистраль на всем протяжении должна стать двухпутной, а провозная способность всего Восточного полигона достичь отметки в 270 млн тонн. Об этом сообщае т ТАСС и ссылается на заявление вице-премьера РФ Виталия Савельева.

Руководитель поздравил сотрудников железной дороги с укладкой последнего звена второго пути на перегоне БАМа Куанда – Куандинский и заявил, что благодаря поступающим в железнодорожную инфраструктуру инвестициям, экономика России получает выдающийся импульс для роста. В частности, растет спрос на продукцию отечественных машиностроительных и металлургических предприятий, а также услуги строительного комплекса и целый ряд других отраслей.

Ранее сообщалось о том, что недавно созданную объединенную Федерацию гимнастики России возглавил руководитель РЖД Олег Белозеров.