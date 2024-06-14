К 8 годам лишения свободы приговорили поджигателя сборного пункта в Петербурге

Решением первого Западного окружного военного суда к 8 годам заключения был приговорен жителя Санкт-Петербурга Иван Семенов, признанный виновным в поджоге пункта отбора контрактников с применением коктейлей Молотова. О вынесенном приговоре на своей официальной странице сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга и Ленинградской области.

Согласно материалам уголовного дела, оставшиеся инкогнито злоумышленники посредством мессенджеров уговорили фигуранта поджечь пункт отбора на службу по контракту, находящийся в Подъездном переулке в Адмиралтейском районе. После он получил инструкцию и изготовил две бутылки с коктейлем Молотова. 26 августа 2023 года мужчина прибыл на место преступления и сперва бросил булыжники, а после тару с горючей жидкостью. При этом, огонь не вспыхнул.

Решением суда, мужчина был приговорен к 8 годам лишения свободы. Первые 2,5 года ему придется просидеть в тюрьме, а после отправиться в ИК строгого режима.

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