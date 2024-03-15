К дверям избирательного участка в Петербурге бросили коктейль Молотова

На крыльцо школы №358 в Санкт-Петербурге 22-летняя девушка бросила коктейль Молотова. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает MASH на Мойке в своем официальном канале.

Уточняется, что все случилось около 15 часов пятницы: девушка Александра (которая приехала учится в Северную столицы из Благовещенска) сначала получила задание в одном из каналов в соцсетех от украинских кураторов, после чего отправилась его выполнять и подожгла крыльцо школы. Уже позже появилась информация о том, что ее целью был именно выборный плакат на стене школы.

Нарушительницу сразу задержали, с ней работают полицейские. В этой школе расположено сразу два избирательных участка – УИКи 1395 и 1396, они работают в штатном режиме. Никто в результате инцидента не пострадал. Напомним, что ранее в Москве произошел почти похожий случай, только «героиней» стала 70-летняя бабушка. Подробности в материале.