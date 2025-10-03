К поискам пропавшей в красноярском лесу семье присоединилась сотня человек

В Красноярском крае продолжается масштабная поисковая операция пропавшей в тайге семьи Усольцевых. Как сообщил ТАСС со ссылкой на региональную общественную организацию «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной, к поискам присоединились уже больше 100 человек.

Мужчина, женщина и их несовершеннолетняя дочь пропали по время похода в сторону горы Буратинка в конце сентября.

Отмечается, что для обследования труднодоступной местности задействована авиационная техника — два вертолета и беспилотные летательные аппарат (БПЛА).

Район, где проходят поиски, характеризуется крайне сложными природными условиями. Там — густая тайга с многочисленными буреломами, крутые горные склоны и снежный покров.

Температурный режим также не благоприятствует поискам — даже в дневное время столбик термометра не поднимается выше нулевой отметки.

Осложняющим фактором является и присутствие в зоне поисковых работ медведей, в связи с чем к операции привлекаются опытные охотники и владельцы огнестрельного оружия для обеспечения безопасности спасательных групп.

По факту исчезновения семьи следственными органами возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае нашли авто пропавших туристов с рюкзаками.