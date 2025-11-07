«Кадровое землетрясение» в Генпрокуратуре: пять высокопоставленных руководителей покинули посты

Пятеро начальников ключевых управлений покинули свои посты в центральном аппарате Генпрокуратуры. Об этом сообщает РИА Новости.

В центральном аппарате Генпрокуратуры России произошли масштабные кадровые перестановки. Свои должности покинули сразу пять высокопоставленных руководителей. Среди освобожденных — начальник управления кадров, руководитель информационно-аналитического управления и начальник отдела физической защиты. Также свои посты оставили старший помощник генпрокурора по особым поручениям и начальник управления службы проверок и профилактики коррупции.

Источник в правоохранительных органах подтвердил эту информацию, однако официальные комментарии относительно причин кадровых решений пока не поступали. Отставки затронули руководителей, отвечавших за критически важные направления работы ведомства, включая безопасность, кадровую политику и аналитику.

