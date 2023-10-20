Кадыров: каждый из нас является свидетелем откровенного геноцида мусульман-палестинцев

Рамзан Кадыров назвал происходящее в секторе Газа откровенным геноцидом мусульман-палестинцев. Глава Чечни высказался о событиях на Ближнем Востоке в своем канале .

Как подчеркнул Кадыров, события в секторе Газа являются трагическими и не могут оставить никого равнодушными. Он считает, что события на Ближнем Востоке являются настоящим геноцидом. По словам главы Чечни, виновные в уничтожении мусульман-палестинцев перешагнули допустимые нормы, настроив против себя большинство государств мира. Кадыров также заметил, что уничтожение палестинцев поддерживают только западные власти, которые аналогично поддержали украинских нацистов.

Глава Чечни рассказал, что граждане Республики просят милости в мечетях для жителей Палестины и защиты для участников спецоперации. По словам Кадырова, жители региона верят, что виновных в геноциде настигнет справедливое наказание.

ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».