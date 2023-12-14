Кадыров: Киев было бы легче взять, чем даже Мариуполь
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в ходе проведенной накануне прямой линии с населением республики признался, что на заре СВО в феврале 2022 года враг был напуган настолько, что для российских военных на составляло особого труда взять Киев.
По его словам, это было сделать намного проще, что отвоевать у националистов оккупированный ими Мариуполь.
«Киев было бы легче взять, чем даже Мариуполь», - отметил Кадыров.
В продолжение темы он подчеркнул, что перед ВС РФ стоит, прежде всего, задача о ведении переговоров с желающими сдаться, чтобы максимально сохранить города.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров на прошедшей в минувшую среду, 13 декабря, прямой линии с жителями региона назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.
Ранее военкор Александр Коц сообщил, что ВС РФ взяли под полный контроль город Марьинку в ДНР.