Кадыров: Киев было бы легче взять, чем даже Мариуполь

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в ходе проведенной накануне прямой линии с населением республики признался, что на заре СВО в феврале 2022 года враг был напуган настолько, что для российских военных на составляло особого труда взять Киев.

По его словам, это было сделать намного проще, что отвоевать у националистов оккупированный ими Мариуполь.

«Киев было бы легче взять, чем даже Мариуполь», - отметил Кадыров.

В продолжение темы он подчеркнул, что перед ВС РФ стоит, прежде всего, задача о ведении переговоров с желающими сдаться, чтобы максимально сохранить города.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров на прошедшей в минувшую среду, 13 декабря, прямой линии с жителями региона назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что ВС РФ взяли под полный контроль город Марьинку в ДНР.