Кадыров назвал дату окончания спецоперации

Глава Чечни в своем канале сообщил о том, что в 2024 году в спецоперации победит Россия. Соответственно, этот год Рамзан Кадыров и назвал годом окончания спецоперации.

По словам Кадырова, России нужно вернуть города, а уже потом «сатанинское украинское руководство» подпишет капитуляцию и, тем самым, освободит своих людей от уничтожения Западом.

Глава Чечни добавил, что уверен, что хорошие новости ждут Россию в 2024 году – в частности, о победе.

Ранее мы рассказали о том, как несколько израильтян спаслись из плена ХАМАС и семья наконец-то воссоединилась. Подробности читайте в материале.