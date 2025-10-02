Кадыров потребовал отдать генерала Шаманова под трибунал

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров потребовал отдать под трибунал генерала Владимира Шаманова. Поводом для жесткого заявления стало несогласие депутата Госдумы с переименованием нескольких населенных пунктов в регионе. Об этом сообщает Lenta.ru.

Конфликт вокруг переименования трех населенных пунктов в Чечне приобрел личный характер. Рамзан Кадыров публично назвал депутата Госдумы Владимира Шаманова «гнусным подлецом», призвав привлечь его к суду за преступления времен первой чеченской кампании. По словам главы республики, Шаманов, командовавший тогда группировкой федеральных сил, отличался особой жестокостью.

Кадыров подчеркнул, что изменения коснутся только топонимов, не соответствующих местным реалиям, а его личная позиция против переименования Грозного доказывает взвешенный подход. Однако генерал, чье выступление с критикой инициативы вызвало резкую реакцию, теперь, по мнению Кадырова, должен публично покаяться перед чеченским народом.

