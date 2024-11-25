Кадыров заявил, что бойцы Хохла стали настоящим кошмаром для украинцев

Отряд спецназа «Ахмат», который возглавляет командир с позывным Хохол, стал настоящим украинским кошмаром. Об этом в своем официальном телеграм-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, подразделение под управлением «Хохла» заслужило статус одного из самых боеспособных и эффективных. Фактически, бойцы отряда стали кошмаром для украинских военных – они выполнили большое количество задач на разных участках по всей линии фронта.

Кстати, позывной Хохол не случайное – по национальности командир отряда украинец. В 2022 году он отправился добровольцем в зону СВО, как только закончил подготовку в университете спецназа. Поворотным для него моментом стал обстрел детского пляжа в ДНР – именно тогда украинец понял, какую сторону в конфликте он занимает.

Напомним, ранее Кадыров рассказал, кто является виновников слухов о военных из Северной Кореи на СВО.