Кадыров заявил о новой попытке украинцев атаковать автомобиль с чеченским командиром

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке украинцев атаковать с помощью дрона автомобиль командира 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» МО РФ Зайнди Зингиева во время его инспекции в зоне специальной военной операции. О безуспешном нападении глава республики сообщил в своем телеграм-канале.

Как написал Кадыров, покушение на командира 78-го мотострелкового полка было предпринято во время поездки офицера в направлении Часова Яра, где временно дислоцировано возглавляемое им подразделение. Украинцы хотели ударить по транспортному средству при помощи дрона, но потерпели неудачу. Техническое средство было подавлено с помощью применения модифицированных средств РЭБ.

«Это еще раз подтверждает высокий уровень подготовки нашего подразделения», — сообщил Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

Он также отметил, что полк «Север-Ахмат» является одним из самых эффективных и боеспособных подразделений, а его бойцы надежно обеспечивают сохранность своих позиций и отражают попытки украинцев «нарушить стабильность на линии боевого соприкосновения».

Ранее глава республики Рамзан Кадыров опроверг слухи о якобы своем исчезновении, попив чай в компании и.о. главы Чечни Магомед Даудова. После прошедшей встречи последний опубликовал соответствующее видео, на котором руководитель Чечни также рассказывает о своем плотном графике работы.