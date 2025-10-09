Как забрать кота из Эрмитажа: музей раскрыл условия для новых хозяев

Знаменитые коты Эрмитажа могут обрести новый дом. Музей опубликовал правила передачи своих пушистых охранников в семьи, но с рядом строгих условий и оговорок. Об этом сообщает РИА Новости.

Государственный Эрмитаж начал подыскивать хозяев для своих легендарных котов. Однако стать владельцем такого аристократичного питомца сможет далеко не каждый желающий.

Музей принципиально отдает животных только жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это правило связано с тем, что учреждение всегда готово забрать кота обратно в случае непредвиденных обстоятельств. Также в Эрмитаже не одобряют переезд питомца в съемное жилье и категорически не передают их организациям в качестве талисмана. Все кандидаты проходят предварительное собеседование.

При этом сотрудники подчеркивают, что характер у многих хвостатых обитателей подвалов весьма своеобразен. Некоторые кошки в силу почтенного возраста или независимого нрава просто не хотят менять привычную музейную среду на жизнь в квартире. Среди них встречаются и настоящие индивидуумы — например, одна кошка испытывает неприязнь к женщинам и игнорирует лоток.

Традиция содержать котов в Эрмитаже для защиты от грызунов была заложена еще Петром I. Сегодня в подвалах музея проживает от 50 до 60 пушистых «сотрудников», чья история неразрывно связана с летописью северной столицы.

