Какие страны оказались самыми опасными для российских туристов

Аналитики составили рейтинг самых рискованных для российских туристов стран — в антитопе оказались популярные Турция и Таиланд. Об этом сообщает Lenta.ru.

Сервис «Т-Страхование» и проект T-Data выявили самые опасные направления для путешественников из России. Согласно исследованию, на три страны — Таиланд, саму Россию и Турцию — приходится свыше половины всех страховых случаев.

За рубежом главными причинами обращений стали заболевания, а также травмы, полученные во время активного отдыха. Внутри страны туристы чаще всего жаловались страховщикам на задержки авиарейсов.

При этом специалисты отметили и наиболее безопасные направления. Наименьшее число происшествий фиксировалось на Кипре, в Черногории, Казахстане, Малайзии и Армении. На каждую из этих стран приходится не более 0,7% от общего числа страховых случаев. Рейтинг был составлен на основе анализа обращений по полисам путешественников с начала 2023 года.

Услуги страхования туристов в России также оказывают следующие компании: «Альфа Страхование», «Сбер Страхование», «Росгосстрах».

