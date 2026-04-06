Камеры путают пассажира праворульной машины с водителем: эксперт предупредил о ложных штрафах

Владельцы автомобилей с правым рулем могут получать ложные штрафы за разговор по телефону. Дорожные камеры способны перепутать пассажира с водителем, заявил автомобильный эксперт Дмитрий Попов. Об этом пишет «Lenta.ru».

Проблема связана с тем, что в российских регистрационных реестрах не фиксируется расположение руля. Алгоритмы фото- и видеофиксации настроены на леворульные автомобили, поэтому пассажир, сидящий слева (со стороны обочины) в праворульной машине, может быть ошибочно идентифицирован как водитель.

Если такой пассажир во время движения говорит по телефону, камера может автоматически выписать штраф за нарушение правил дорожного движения. По словам Попова, система будет ошибаться регулярно, пока в реестры не внесут информацию о типе расположения руля. Эксперт рекомендовал водителям таких автомобилей быть готовыми обжаловать штрафы, фиксируя местонахождение руля на фото и видео.

