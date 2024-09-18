Канада ввела санкции из-за ущемления прав палестинцев

В отношении четырех физлиц и двух компаний ввела санкции Канада. Об этом пишет РИА Новости вечером в среду, 18 сентября.

По данным издания, рестрикции были введены из-за ущемления прав палестинцев, а также и их имущества на Западном Берегу Иордана. В списке тех, то попал под санкции, оказались четыре физических лица и две компании: Shlom Asiraich и Mount Hebron Fund.

Эти же организации уже включались в санкционный список США – были обвинены в сборе денег на экстремистскую деятельность. В список ограничительных мер, которые были применены из-за актов насилия и жестокости, атак на конвой и другое, войдет и запрет на въезд в Канаду.

Напомним, ранее в США заявили о том, что все антироссийские санкции - бесполезны.