Канадцы начали избегать поездок в США

Канадцы все реже возвращаются из поездок в США — трафик упал на треть за месяц. Об этом сообщает Bloomberg.

Жители Канады стали значительно реже ездить в Соединенные Штаты. Согласно свежим данным Статистической службы Канады, в июне число возвращений из США снизилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем это уже пятый месяц подряд, когда наблюдается подобное сокращение.

Как отмечают эксперты, снижение интереса к поездкам связано не только с экономическими факторами, но и с нарастающим протестом против риторики Дональда Трампа. Ряд канадцев воспринимают позицию экс-президента США как враждебную, что провоцирует бойкот американских товаров и отказ от туризма в Штаты. Особенно чувствительным оказался сегмент поездок на короткие расстояния и туров выходного дня.

Политическая напряженность накладывается на внутренние настроения в Канаде, где растет спрос на альтернативные направления отдыха и акцент на поддержке собственных производителей.

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