Канье Уэста бросила жена Бьянка Цензори

Исполнитель рассказал о разрыве с избранницей в треке Bianka, который вошел в новый альбом WW3 «Моя малышка, она сбежала… Пока Бьянка не вернется, я не сплю всю ночь, я не знаю, где она находится».

Кроме того, в песне 47-летний исполнитель подвергает критике родственников жены. «Они хотят, чтобы я сидел взаперти», — поет Уэст. В конце произведения рэпер просит избранницу вернуться и заявляет о том, что знает о своих поступках, из-за которых она «сошла с ума». Также Уэст поет о слежке за Цензори через специальное приложение.

Ранее стало известно о том, что из-за нацистских заявлений выступление американского певца было отменено в России.