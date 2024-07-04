Карачаево-Черкесия стала еще одним регионом, запретившим никабы

В Карачаево-Черкессии запретили ношение женской мусульманской одежды — никабов. Объявление об этом сделал Исмаил Хаджи Бердиев муфтий региона и председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа. Его слова передает «Интерфакс».

Муфтий КЧР вслед за муфтием Дагестана запретил ношение никабов в регионе. Поддержала такое решение Башкирия, хотя официального запрета не вводили, так как эта тема не актуальна для Республики и религиозную одежду итак практически не носят.

«Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии считает ношение никаба в современных условиях в России запретным, до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», — заявил Исмаил Хаджи Бердиев.

Напомним, о запрете никабов и другой религиозной одежды, закрывающей лицо, выступал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Не все поддержали его идею. В частности глава Чечни Рамзан Кадыров оказался недоволен такими призывами.

Ранее сообщалось, что Дагестан по решению муфтия запретил ношение никабов.