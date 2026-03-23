Карты памяти возвращаются: производители смартфонов урезают память ради экономии

Производители смартфонов нашли способ пережить кризис, который вряд ли порадует пользователей. Вместо того чтобы поднимать цены, они решили ухудшить характеристики. Об этом сообщает Digital Chat Station.

Слот для карт памяти, который многие флагманы похоронили несколько лет назад, снова становится актуальным. Производители массового и среднеценового сегментов не хотят пугать покупателей новыми ценниками, поэтому ищут способы сэкономить. Карта памяти — дешевый и понятный способ дать пользователю возможность расширить хранилище без закладывания больших объемов в базовую комплектацию.

Сами объемы встроенной памяти тоже пойдут вниз. Вместо 12 или 16 ГБ оперативной памяти в моделях среднего и высокого классов все чаще будут встречаться варианты с 8 ГБ. Постоянная память тоже может ужаться: стандартом станут модели 8/256 ГБ вместо более емких комбинаций.

Экономия коснется и материалов. Недорогие устройства будут чаще получать пластиковый корпус, а сканер отпечатков пальцев переедет с передней панели или боковой кнопки на заднюю крышку — туда, где он был лет пять-семь назад. Для рынка это означает одно: эпоха наращивания характеристик без оглядки на цену закончилась.

Теперь каждый гигабайт памяти и каждый материал корпуса будут считать в рублях. Пользователям придется либо доплачивать за топовые версии, либо привыкать к «картам памяти, пластику и сканеру на спинке».

Ранее эксперт назвала главные ошибки, обрекающие россиян на минимальную пенсию.