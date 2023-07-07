Касайтесь и обнимайте: разбираемся, как отсутствие тактильного контакта может навредить здоровью

Отсутствие объятий негативно влияет на психическое состояние человека. Дело в том, что тактильное общение позволяет снизить уровень напряжения и стресса, даже если человек не сильно любит прикосновения.

«Отсутствие тактильных ощущений может привести к физическим болезням. Связано это с выбросом определенных гормонов, в том числе серотонина и дофамина. Во время объятий у любого человека с любым уровнем чувствительности зажигается лампочка с названием «Я существую». А это одна из самых значимых базовых потребностей», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Отсутствие прикосновений может вызывать «тактильный голод» и действительно заставить человека заболеть физически. Пока это явление не является настоящим диагнозом, но уже удостоено исследований, которые это подтверждают.

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