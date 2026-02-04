«Каждую секунду на меня кто-то садится»: жуткое признание звезды о ночи ужасов в отеле ЮАР

Российская комик Елизавета-Варвара Аранова, известная зрителям по шоу «Женский стендап» на ТНТ, поделилась неприятным опытом, который произошел с ней во время отдыха в Южно-Африканской Республике. В выпуске подкаста «Страхи» она рассказала о последствиях, к которым привело нарушение простого, но важного правила, сообщила Лента.ру.

«Их просто миллион. Я лежу, стараюсь не концентрироваться, но невозможно не концентрироваться, потому что каждую секунду на меня кто-то садится разного вида», — поделилась она воспоминаниями и уточнила, что заметила в постели сороконожку.

Артистке не раз советовали всегда плотно закрывать дверь в номер и гасить свет, чтобы не привлекать и не впускать насекомых. Хотя Аранова в основном следовала этому правилу, однажды она по неосторожности оставила дверь открытой. Вернувшись в комнату и собравшись лечь спать, она столкнулась с пугающей ситуацией.

По словам юмористки, в кровать заползло невероятное количество разнообразных насекомых, которые непрерывно оказывались на ней. Среди этого множества она с ужасом заметила сороконожку. Аранова призналась, что не стала их убивать, а вместо этого всю ночь аккуратно ловила незваных гостей с помощью салфеток и стакана, после чего выпускала их на улицу. Этот инцидент стал для нее ярким напоминанием о необходимости соблюдать местные правила даже в мелочах.

