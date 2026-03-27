Тренд на жилье в морских контейнерах: эксперт предупредил о скрытых расходах и неудобствах такого жилья

Морские контейнеры, которые россияне стали активно приобретать на фоне роста цен на дачи и стройматериалы, плохо подходят для обустройства жилья в Московском регионе. Такое мнение высказал архитектор Евгений Коблов, комментируя данные о росте спроса на такие конструкции. Об этом пишет REGIONS.

По информации телеграм-канала Baza, за два года спрос на морские контейнеры в России увеличился на 60%. Их рассматривают как бюджетную альтернативу кирпичным и каркасным домам. Однако Коблов обратил внимание на климатические особенности. В южных регионах, по его словам, такой вариант еще возможен, но в средней полосе и севернее использовать контейнеры для постоянного проживания проблематично из-за тонкого металла и сложностей с качественным утеплением.

Архитектор отметил, что сейчас на рынке представлено множество недорогих каркасных домов, а контейнеры чаще приобретают для бизнес-целей, а не для жилья. Если же рассматривать их как основу для дома, то затраты на утепление и переоборудование окажутся сопоставимыми со строительством каркасной постройки, а то и превысят ее. В качестве примера эксперт привел опыт юга США, где из контейнеров делают уютные дома, однако это дорогостоящее хобби, а не экономия.

Коблов резюмировал, что использование морских контейнеров в качестве жилья в Москве и области максимально неудобно, а их обустройство обойдется дороже, чем покупка готового каркасного дома.

