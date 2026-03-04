Kia отзывает в России 33 тысячи Rio из-за риска короткого замыкания: проверьте свой VIN

Росстандарт объявил об отзыве 33 013 автомобилей Kia Rio, реализованных в России с 2011 по 2018 год. Причиной сервисной кампании стала возможная неисправность в блоке предохранителей, которая может привести к короткому замыканию.

В официальном сообщении ведомства уточняется, что на всех машинах заменят мультипредохранитель гидроэлектронного блока управления HECU, а также наклеят корректный стикер на крышку блока предохранителей. Уполномоченный представитель компании «Киа Россия и СНГ» проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости посетить дилерский центр для проведения бесплатного ремонта.

Самостоятельно узнать, попадает ли автомобиль под сервисную акцию, можно по VIN-коду на официальном сайте Росстандарта. Если машина в списке, владельцу следует связаться с ближайшим дилером и согласовать время визита. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев.

