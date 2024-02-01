Киевские власти объявили о гибели иностранных «волонтеров» в Бериславе

Александр Прокудин, поставленный Киевом глава Херсонской ВГА, выступил с официальным заявлением о гибели двух иностранцев в контролируемом Украиной городе Бериславе. Подробности приводит РИА Новости вечером в четверг, 1 февраля.

По словам Прокудина, в городе Бериславе после серии взрывов погибло два француза, официально названные «волонтерами». Также есть и пострадавшие – это три человека, которым оказывают помощь медики.

При этом, власти Франции это пока никак не прокомментировали, не подтвердили гибель своих граждан. Возможно, в ближайшее время появится официальное заявление.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что хакеру, атаковавшему информационную структуру в России, продлили арест. Подробности читайте в материале.