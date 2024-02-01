В Москве оставили под стражей хакера, атаковавшего информационную инфраструктуру
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В Москве продлили арест хакеру, обвиняемому в атаках на информационную инфраструктуру России. Об этом сообщает РИА Новости.
Артема Хорошилова задержали еще в декабре по обвинению в DDoS-атаках. Целью хакера стала информационная инфраструктура России. Все это время хакер находился в следственном изоляторе «Лефортово», но сейчас срок содержания под стражей подошел к концу.
Хорошилову уже предъявлено обвинение в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру государства. Сам программист свою вину признал и выразил готовность всячески сотрудничать со следствием.
Решением Лефортовского суда срок содержания под стражей для хакера продлен, теперь он пробудет в изоляторе до 12 мая. За совершенное уголовное преступление ему грозит до восьми лет колонии.
В Томске к уголовной ответственности за госизмену привлекли студента. Еще год назад молодой человек связался с украинскими хакерами и по их заданию совершил из своей квартиры серию атак по ресурсам России.