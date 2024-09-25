Китай опроверг обвинения США в передаче оружия России

Официальный представитель Китая в Вашингтоне Лю Пенъюй опровергла высказанные США обвинения о том, что Поднебесная якобы поставляет России оружие и имеющие двойное назначение товары, которые можно использовать в качестве «доноров» для него. Об этом она рассказала Newsweek.

По словам дипломата, Китай не передает оружие ни одной из сторон продолжающегося конфликта и очень внимательного следит за произведенной продукцией, которая имеет двойное назначение. Лю Пенъюй отметила, что усилия КНР на этом поприще были признаны многими представителями международного сообщества.

«Торговля между Китаем и Россией проходит открыто и законным образом в соответствии с правилами ВТО и принципами рынка и не нацелена на третьи стороны», — заявил официальный представитель.

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