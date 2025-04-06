Китай предупредили о мощном землетрясении

В Китае и окружающих ее регионах могут произойти мощные землетрясения, аналогичные тем, что фиксировали недавно в Мьянме. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Китай предупредили о возможных опасных природных явлений в ближайшие годы. По данным группы ученых, бедствия спровоцирует мощное землетрясение, уровень которого можно сравнить с природным катаклизмом в Мьянме.

Под ударом стихии могут оказаться такие провинции как Сычуань, Юньнань и район Гималаев.

Для установления возможных риском ученые изучили задокументированные сейсмические данные, за последние 150 лет. Выделили минимум шесть активных периодов землетрясений, выяснив возможные очаги будущей тряски.

Напомним, 28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Затронули толчки также Таиланд. Это привело к многочисленным разрушениям и жертвам: погибли 3,4 человека минимум.

Ранее сообщалось, в каких областях России могут произойти землетрясения.