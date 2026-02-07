Китай закрыл границу для новых авто: для российских покупателей оставили только Lada

Российский автомобильный рынок столкнулся с новой волной роста цен на машины из Китая. Об этом пишет Autonews.

Причиной стало ужесточение экспортного законодательства КНР, введенное в начале 2026 года. Согласно новым правилам, любой автомобиль перед вывозом за границу должен как минимум полгода находиться на территории Китая после первоначальной постановки на учет.

Это привело к тому, что российские дилеры физически не могут получить автомобили текущего, 2026 года выпуска. На рынок поступают только машины, соответствие которым новым требованиям было подтверждено, что создает острый дефицит и провоцирует рост стоимости. Парадоксальным образом некоторые модели с пробегом теперь продаются по цене, превышающей первоначальную стоимость новой машины.

Как пояснил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, автомобили, не соответствующие новым нормам, «застревают» на таможне на положенные полгода. Он также отметил, что, несмотря на готовность местных китайских дилеров продавать технику со скидками, такое положение дел не устраивает руководство страны-производителя.

