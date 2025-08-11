Китайская студентка вышла из комы, узнав о зачислении в университет

18-летняя Цзян Чэньнань из Китая вышла из комы, услышав о своем зачислении в университет. Девушка провела в бессознательном состоянии восемь дней после тяжелого заболевания. Об этом сообщает South China Morning Post.

История китайской абитуриентки поразила врачей. Цзян Чэньнань впала в кому из-за острого миокардита, который развился у нее сразу после сдачи национальных экзаменов. Родные не теряли надежду — и на восьмой день отец принес в больницу заветное письмо из Транспортного университета Хуанхэ.

Услышав радостную новость, девушка впервые за неделю отреагировала — дрогнули веки. Уже на следующий день она полностью пришла в себя и смогла понять, что ее мечта осуществилась. Врачи, наблюдавшие за пациенткой, назвали этот случай медицинским чудом: несмотря на тяжелое состояние, сердце Цзян восстановилось полностью.

Лечение обошлось семье в более чем 200 тыс. юаней — огромную сумму, которую родители заняли у знакомых. Отец девушки, сам ранее пострадавший в аварии, твердо пообещал сделать все возможное, чтобы дочь начала учебу. Сейчас Цзян уже перевели в обычную палату. Если реабилитация пройдет успешно, в сентябре она присоединится к другим студентам.

