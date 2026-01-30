Китайцы наживаются на россиянах: спрос на скромные по мощности иномарки с пробегом взвинтил цены

Изменение законодательства в области утилизационного сбора оказало существенное влияние на структуру российского рынка подержанных автомобилей. После отмены в декабре 2025 года льготных условий для автомобилей мощностью более 160 лошадиных сил резко возрос спрос на ввезенные из-за рубежа иномарки, соответствующие новому лимиту, сообщают « Известия ».

Согласно данным, приведенным в издании «Известия», это привело к среднему росту цен на такие подержанные автомобили примерно на 15%. Основными странами-поставщиками стали Китай и Южная Корея, откуда импорт машин с пробегом увеличился более чем в три и в два раза соответственно. В фокусе покупательского интереса оказались модели марок Volkswagen, Audi, BMW и других производителей с двигателями мощностью до 160 л. с., такие как Volkswagen Golf или Audi A3.

На волне повышенного спроса продавцы, особенно на китайском рынке, начали повышать стоимость предложений. К примеру, цена трехлетней Audi A3 за несколько месяцев выросла со средних 1,4 миллиона рублей до 1,5–1,65 миллиона. Аналитики отмечают, что эти относительно свежие иномарки с пробегом в ценовом диапазоне 2–3 миллиона рублей вступают в прямую конкуренцию с новыми отечественными автомобилями и локализованными китайскими моделями в топовых комплектациях, потенциально перетягивая на себя до 5–7% покупателей данного сегмента.

По информации агентства «Автостат», в прошлом году в Россию было ввезено рекордное количество — свыше полумиллиона — подержанных иномарок, причем более половины из них имели двигатели мощностью до 160 л. с. Ожидается, что в 2026 году конкуренция между такими автомобилями и новыми машинами в ценовой категории 2–3 миллиона рублей будет только обостряться, что может вынудить производителей пересматривать свою маркетинговую и ценовую политику.

