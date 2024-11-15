ККС лишила полномочий семи председателей ростовских судов

По решению квалификационной коллегии судей Ростовской области были сняты полномочия с семи председателей судов и трех федеральных судей региона по причине ухода в отставку. Об этом пишет ТАСС.

Информационному агентству в правоохранительных структурах уточнили, что у всех отстраненных от работы председателей были проведены обыски. Прошедшие мероприятия касались дела о взятках бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой.

Ранее сообщалось о том, что в Удмуртии судья лишилась должности из-за мата на работе и романа с адвокатом.