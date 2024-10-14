В Удмуртии судью уволили за роман с адвокатом и мат при общении с коллегами

По решению Верховного суда России была подтверждена отставка судьи из Удмуртии Александры Хиталенко, которая попалась на нарушении принятых этических норм. Об этом пишет ТАСС и ссылается на информацию, опубликованную в тексте апелляционного определения Верховного суда.

Судью лишили полномочий из-за романа с адвокатом, с которым она проживала, а также за рекламу предоставляемых им услуг и ненормативную лексику во время обсуждения вынесенного коллегией постановления. Было подтверждено, что Хиталенко не только сожительствовала с адвокатом, но и передавала его контактные данные потенциальным клиентам. Таким образом, ответчица нарушила судейскую этику.

А вот в отношении адвоката и вовсе возбудили уголовное дело за покушение на мошенничество. Одна из побывавших на консультации женщин была признана потерпевшей стороной. Итоговые выводы были подтверждены Верховным судом, который признал действия ответчицы несовместимыми со званием судьи. На этой позиции она проработала свыше 18 лет.

Ранее сообщалось о том, что по решению суда 13 суток ареста получил известный блогер Михаил Литвин, набросившийся с кулаками на футбольного фаната и спровоцировавший серьезную потасовку.