Кладоискатель из Австрии нашел украденные нацистами сокровища времен ВОВ

Сокровища венгерского коллекционера Ференца Хатвани, которые были украдены нацистами во время Второй мировой войны, были обнаружены в Германии. Их обнаружил кладоискатель и австрийский журналист Буркхарт Лист.

По мнению журналиста, в пропавшей коллекции находилось около 800 картин, среди которых работы Мане, Дега, Курбе и других. Судьба этих картин была неизвестна долгое время.

Кладоискатель рассказал изданию The Times о том, что тайник был найден недалеко от немецкой деревни в Рудных горах, где очень много тоннелей еще со времен Средневековья. Лист уверен, что картины из легендарной украденной коллекции лежат на глубине в 30-40 метров.

Напомним, ранее потенциально опасный астероид, который мог войти в атмосферу Земли, пролетел мимо.