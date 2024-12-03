Угрожавший Земле астероид пролетел над атмосферой в Якутии

Вечером вторника над Землей пролетел небольшой, но ранее потенциально опасный астероид COWEPC5. Об этом сообщили в МЧС России, уточнив, что сгорел объект именно над Якутией.

Для предотвращения чрезвычайной ситуации в готовность были приведены силы РСЧС, но стало известно, что астероид прошел над атмосферой и там и сгорел.

Размер COWEPC5 составляет, примерно, от половины до двух метров. Сам же полет, по некоторым данным, продлился не больше пяти секунд, и свидетелями стали жители города Олекменск в Якутии.

Ранее сообщалось о том, что ученые предупреждали о данном явлении. Они сообщали, что наиболее вероятно, что астероид сгорит в атмосфере, но а если и войдет в нее, то это вызовет громкий звук, похожий на гром, и яркую вспышку.