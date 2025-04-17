Клава Кока стала ведущей нового реалити-шоу про трудных подростков

На телеканале «Пятница!» выйдет новое реалити-шоу «Школа», которое рассказывает о жизни трудных подростков и их родителей. Его ведущей, как пишет Super.ru со ссылкой на СМИ, станет Клава Кока.

Планируется, что «Школа» выйдет на экраны уже в мае текущего года. Согласно замыслу шоу, трудных подростков отправят вместе с родителями в летнюю школу, где те будут учиться взаимопониманию.

Так, дети смогут обучить своих родителей некоторым современным навыкам, например снимать ролики для соцсетей, а вот взрослые, наоборот, попытаются помочь подросткам наладить быт и привить любовь к чтению. Там будут и кулинарные поединки, и даже соревнования по гребле. Курировать процесс, помимо ведущей, будут наставники — психолог Анна Чернигова и педиатр Екатерина Юрьева. Кстати, Кока уже призналась, что на съемках успела получить ценный опыт, который поможет стать более открытой в будущем для воспитания детей.

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