Клиент подмосковной АЗС оставил 75 тыс. руб. чаевых

На одной из автозаправок Красногорска клиент оставил 75 тыс. руб. чаевых — это рекордная сумма в России за первый квартал 2025 года. Об этом сообщает Regions.ru.

В Красногорске зафиксировали необычно щедрый поступок: клиент одной из автозаправочных станций оставил 75 тыс. руб. чаевых. Это произошло в первом квартале 2025 года и стало самым крупным добровольным вознаграждением такого рода в стране за этот период. Данные были опубликованы специализированным сервисом, отслеживающим транзакции чаевых.

Рекордный платеж был совершен через цифровую платформу, которая позволяет клиентам оставлять чаевые с помощью безналичной оплаты. Такие системы всё чаще внедряются на заправках, в магазинах и кафе, что делает фиксацию подобных щедрых жестов максимально прозрачной.

Хотя имя дарителя не раскрывается, сам факт говорит о растущем тренде на благодарность даже в будничных местах, таких как автозаправки. Возможно, сервис или ситуация оказались настолько исключительными, что клиент решил выразить признательность в необычном для России объеме.

Для сравнения: средняя сумма чаевых на подобных объектах не превышает 200–300 рублей. Поэтому случай в Красногорске стал исключением из статистики.

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