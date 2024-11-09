Клиника ЭКО в Москве бесплатно предоставляет услуги по оплодотворению биоматериалом Дурова

По его словам, данная услуга предоставляется бесплатно. Все расходы на процесс внедрения оплодотворенной яйцеклетки берет на себя сам Дуров.

Кроме того, Яковенко рассказал, что биоматериал миллиардера был получен «благодаря стечению обстоятельств». Он отметил, что на встрече с Дуровым тот сам предложил стать донором спермы. С основателем мессенджера, по словам гендиректора, он дружит около 14 лет.

«Просто исторически так сложилось, стечение обстоятельств и все. Мы очень давно дружим, я даже не помню, с какого года уже, очень давно», — рассказал Яковенко.

На сайте самой клиники указано, что в России она является единственной правообладательницей биоматериала Дурова, который хранится в криобанке. Согласно условиям клиники, для использования услуги ЭКО с донорской спермой бизнесмена клиентки должны пройти специальный отбор.

Журналист Никита Могутин также обратил внимание на эксклюзивность такой услуги и шутливо заметил, что Дуров, вероятно, «летал в Россию ради сдачи спермы». По его подсчетам, предприимчивый бизнесмен уже стал отцом приблизительно сотни детей.

В июле 2024 года Дуров объявил, что что он не раз сдавал донорскую сперму и, в результате, стал отцом примерно ста детей. Как рассказал бизнесмен, в первый раз он стал донором по просьбе своего друга, чья жена не могла забеременеть. Позднее он начал воспринимать это занятие как свою миссию.

Ранее российский дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал Павла Дурова, который накануне посоветовал от алкоголя.