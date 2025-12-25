Ключи на стол: что на самом деле стоит за срочным отъездом Ларисы Долиной из элитного дома

Лариса Долина покинула свою квартиру в престижном районе Хамовники. Это произошло после судебного решения, обязывающего освободить жилье для покупательницы — бизнесвумен Полины Лурье. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Суд удовлетворил требования Полины Лурье, ранее купившей эту недвижимость у певицы. Согласно постановлению, квартира должна быть освобождена. Корреспонденты зафиксировали, что Долина действительно вывезла вещи и уехала из дома.

Однако адвокат артистки внесла важную ремарку. Из-за формальных процедур и бюрократических моментов, связанных с исполнением решения, Долина юридически может оставаться в апартаментах еще некоторое время. Таким образом, полное и окончательное освобождение помещения — вопрос ближайших дней.

Официальные представители сторон пока не комментируют детали завершения сделки и точные сроки передачи ключей новой владелице.

Ранее сообщалось о том, что народная артистка РФ Долина намерена взыскать с Лурье 1 млн рублей за ЖКУ.