Клуни рассказал о своей жизни в браке с юристкой

Актер Джордж Клуни признался, что чувствует себя самым счастливым человеком в мире. Об этом сообщил журнал WomanHit.

В эфире одной из американских телевизионных программ 63-летний актер сообщил о позитивных чувствах, которые испытывает в браке с Амалией Клуни. Пара узаконила свои отношения в 2014 году, а через три года они стали родителями близнецов. По прошествии лет Клуни продолжает наслаждаться жизнью в браке.

Свою супругу актер считает прекрасной женщиной, а эмоции от их совместной жизни сравнивает с выигрышем джекпота, благодаря чему каждый день считает себя самым счастливым человеком на планете.

Ранее стало известно о том, что актер Коллин Фарелл сдал своего сына-инвалида в интернат.