Клуни рассказал о своей жизни в браке с юристкой
WomanHit: Клуни назвал себя самым счастливым человеком в мире из-за жены и детей
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Актер Джордж Клуни признался, что чувствует себя самым счастливым человеком в мире. Об этом сообщил журнал WomanHit.
В эфире одной из американских телевизионных программ 63-летний актер сообщил о позитивных чувствах, которые испытывает в браке с Амалией Клуни. Пара узаконила свои отношения в 2014 году, а через три года они стали родителями близнецов. По прошествии лет Клуни продолжает наслаждаться жизнью в браке.
Свою супругу актер считает прекрасной женщиной, а эмоции от их совместной жизни сравнивает с выигрышем джекпота, благодаря чему каждый день считает себя самым счастливым человеком на планете.
Ранее стало известно о том, что актер Коллин Фарелл сдал своего сына-инвалида в интернат.