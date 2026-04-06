«Кофе через полмира»: англичане везут пачку зерен из Лондона в Австралию через Россию и Астрахань

Семья Эдвина и Магды с тремя детьми отправилась из Лондона в австралийский Перт на фургоне черещ Россию и дальше. С собой — пачка кофе. Тот самый груз, ради которого затеяно все путешествие. Об этом сообщает «Ast-News.ru».

Наши соотечественники встретили необычных гостей на центральной набережной Волги. Астраханец Ярослав Викторов разговорился с иностранцами, помог им выбрать отель и даже был приглашен на ужин. Там выяснилось, что супруги — профессиональные обжарщики и владельцы кофейни в Лондоне. Их мечта — довезти собственную пачку кофе до Австралии на колесах, не прибегая к авиаперелетам.

Путешествие стартовало несколько недель назад. На границе с Россией, в Верхнем Ларсе, семейство столкнулось с первой трудностью — отсутствием мобильной связи и интернета. Но это не сломило кофейных энтузиастов. Фургон, который одновременно служит им домом и передвижной кофейней, движется дальше.

Зачем все это? Как пояснили сами англичане, для них важно не просто доставить кофе, а показать детям, что настоящее приключение начинается там, где заканчивается зона комфорта. И что даже маленькая пачка зерен может объединить людей по обе стороны континента.

