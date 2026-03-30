Кофе по 350 рублей стал реальностью: владельцы кофеен назвали причины, по которым напиток превратился в роскошь

Средняя чашка американо в российских кофейнях теперь стоит 350 рублей. И это не временное явление, а новая реальность, которую владельцы заведений объясняют целым коктейлем экономических факторов. Директор инклюзивной мастерской Ольга Охотникова раскрыла механизм, который ударил по карману любителей кофе. Об этом сообщает «Лента.ру».

Началось все с погоды. Засуха в Бразилии в 2025 году взвинтила мировые цены на зерно на 25–30 процентов. Казалось бы, крупные поставщики закупают сырье на год вперед по старым ценам. Но, как объясняет Охотникова, обжарщики уже сейчас поднимают отпускные цены даже на ранее приобретенные запасы, понимая, что будущие партии будут дороже. Добавьте валютные качели: закупка зеленого зерна привязана к доллару. И усложнившуюся логистику, требующую альтернативных маршрутов.

Но это только вершина айсберга. Главный удар, по словам эксперта, пришелся на операционные издержки самих кофеен. За год выросли ставки аренды, коммуналка, эквайринг. Налоговая нагрузка на бизнес увеличилась: для упрощенной системы налогообложения ввели НДС, а базовую ставку подняли до 22 процентов. И, наконец, подорожали сопутствующие товары — сахар, стаканы, крышки.

В итоге масс-маркет пострадал сильнее, чем сегмент спешелти-кофе. Для сетей, где маржинальность изначально низкая, а бизнес строится на объемах, рост закупочных цен и операционных расходов стал фатальным. Заведения со спешелти, которые часто работают напрямую с фермерами и продают «опыт», оказались устойчивее. Но для обычного потребителя это слабое утешение. Кофе, который еще вчера был ежедневным ритуалом, теперь превращается в напиток, который начинаешь пить с оглядкой на ценник..

Ранее неизвестные украли 12 тонн шоколадных батончиков.